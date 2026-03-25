Tennis, Sinner soffre ma è ai quarti a Miami

Roma, 25 mar. (askanews) – Jannik Sinner ancora ai quarti di finale a Miami. Battuto l’ostico americano Michelsen in due set, 7-5, 7-6. L’azzurro rischia tanto soprattutto nel secondo parziale: subisce il primo break nel torneo, lo riprende sul 5-3 con l’avversario in battuta per vincere il set e al tie-break scivola sotto 3-1. Si tira fuori dai guai con colpi stupendi e con una prova monumentale al servizio da 15 ace. Ora aspetta Tiafoe giovedì 26 marzo. Sinner mantiene viva la possibilità di riprendersi il primo posto nel ranking già a Montecarlo. Arrivando in semifinale a Miami, potrà superare Alcaraz nel primo torneo su terra rossa.