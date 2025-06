Tennis, Sinner-Sonego battuti ad Halle in doppio

Roma, 16 giu. (askanews) – Niente da fare per Jannik Sinner e Lorenzo Sonego nel doppio di Halle. La coppia azzurra è stata sconfitta al primo turno del torneo sull’erba tedesca col punteggio di 2-6 7-5 10-3 contro l’americano Alex Michelsen e il russo Karen Khachanov. Un vero peccato per i due tennisti italiani, che erano partiti alla grande vincendo il primo set e andando avanti 3-0 nel secondo, prima del crollo con tanto di tie break giocato non benissimo. Jannik e Lorenzo, la coppia d’oro della Davis 2023, non giocavano insieme da un anno, dunque un po’ di ruggine era normale, strano però che il calo sia arrivato proprio nel secondo set. L’azzurro debutterà domani in singolare contro Hanfmann e in caso di successo avrà al secondo turno un avversario ostico come Bublik, che ha battuto 6-4 6-4 il francese Muller.