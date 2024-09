Tennis, Sinner: “Sorpreso e deluso dal ricorso Wada”

Roma, 28 set. (askanews) – Il ricorso presentato al TAS di Losanna dalla WADA, l’agenzia mondiale antidoping, contro l’assoluzione di Jannik Sinner in relazione al caso Clostebol è stata la notizia che ha monopolizzato il post vittoria contro Safiullin che è valso al numero uno del mondo il passaggio del turno ai quarti di finale dell’Atp 500 di Pechino. L’azzurro ha commentato così la decisione della Wada: “Sono molto sopreso e deluso da questa decisione. Il tutto non e’ molto semplice ma non posso controllare tutto. Sapevo privatamente della mossa Wada da un paio di giorni e che oggi la cosa sarebbe diventata ufficiale. Sono convinto che risulterò innocente, sarà la terza audizione. Parliamo sempre della stessa cosa. Forse vogliono solo assicurarsi che tutto sia nella giusta posizione. Sì, sono solo sorpreso che abbiano fatto appello”