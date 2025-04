Tennis, Sinner torna ad allenarsi ma lo fa in palestra

Roma, 16 apr. (askanews) – I fan lo aspettavano ieri al Country Club di Monte-Carlo per il primo allenamento in vista del rientro previsto a Roma dopo i 3 mesi di squalifica in accordo con la Wada per il “caso Clostebol” (che termineranno il 4 maggio). Ed invece – probabilmente a causa di un meteo non proprio incoraggiante – Jannik Sinner ed il suo team hanno rimandato l’appuntamento con terra rossa e palline, a 65 giorni dall’ultimo allenamento “ufficiale”, preferendo continuare con la preparazione atletica in un circolo privato, anche in attesa del ritorno alla tranquillità del Country Club dopo il Masters 1000 appena andato in archivio.

E’ infatti terminato domenica il bando totale per il numero uno del mondo, che può tornare ad allenarsi in strutture affiliate a federazioni e con atleti tesserati. Al Country Club non risulterebbero prenotazioni a suo nome questa settimana ma questo, oltre che per un ovvio e comprensibile “effetto riservatezza”, non può rappresentare un indizio rilevante visto che il re del tennis mondiale, che per giunta a Monte-Carlo ci vive, non dovrebbe avere problemi a recuperare un campo per allenarsi.

A tre settimane dal rientro nel tour come numero uno del mondo c’è curiosità anche su chi sceglierà Jannik come compagno di allenamento, magari proprio l’amico Matteo Berrettini che battendo Zverev a Monte-Carlo la scorsa settimana ha garantito a Sinner di conservare la leadership mondiale fino al Foro Italico.