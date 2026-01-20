Tennis, Sinner: “Un po’ teso all’inizio, ma ho giocato bene”

Roma, 20 gen. (askanews) – “Ho visto che non stava servendo forte nel 2° set. Non volevo vincere così, ha un grande talento e un grande tocco”. Così Jannik Sinner dopo l’esordio vincente agli Australian Open avvenuto battendo, per ritiro, il francese Gaston. “Sapevo che all’inizio avrebbe giocato così – continua – Sono contento della partita e di come ho giocato. Mi sento ben preparato, ho lavorato molto. L’esibizione con Felix è servita, anche se le partite ufficiali sono diverse. Ero un po’ teso all’inizio, ma devo anche pensare a divertirmi. Ci si allena per questo”.