Tennis, Sinner vince facile: è al terzo turno a Melbourne

Roma, 22 gen. (askanews) – Arriva la sedicesima vittoria consecutiva agli Australian Open per Jannik Sinner. L’azzurro è al terzo turno a Melbourne Park grazie alla vittoria sull’australiano James Duckworth: 6-1, 6-4, 6-2 il punteggio in poco meno di due ore di gioco. Una partita sempre in controllo per il tennista azzurro che ha offerto una grandissima prestazione al servizio: 18 ace e 86% di punti vinti con la prima per il n. 2 al mondo che tornerà in campo sabato contro lo statunitense Spizzirri