Tennis, Sinner vince il derby con Darderi: è ai quarti degli AO

Roma, 26 gen. (askanews) – Jannik Sinner vince il derby con Luciano Darderi e torna ai quarti di finale degli Australian Open. 6-1, 6-3, 7-6 i parziali per il due volte campione in due ore e 9 di partita. Un match dominato nei primi due set, mentre nel 3° complice anche un rivale più in palla e qualche segnale di stanchezza, Jannik ha dovuto ricorrere al tie-break, vinto 7-2 con sette punti in fila. Per Sinner è il 4° quarto di finale a Melbourne, il 14° a livello Slam. Attende mercoledì uno tra Shelton e Ruud