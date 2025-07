Tennis, Sinner vince il derby con Nardi e avanza a Wimbledon

Roma, 1 lug. (askanews) – Buona la prima a Wimbledon per Jannik Sinner. Il n. 1 al mondo ha battuto all’esordio Luca Nardi con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-0 in poco meno di due ore di gioco. Un debutto senza grandi difficoltà per Sinner che dopo qualche incertezza nel primo set è salito esponenzialmente di livello nel secondo set. Fondamentale il servizio: 90% di punti con la prima e appena 12 punti persi al servizio. Sinner vince così la 75esima partita in carriera nei major e sale 15-0 nei derby. Jannik tornerà in campo giovedì contro l’australiano Vukic