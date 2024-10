Tennis, Sinner vola a Riad per il “Six Kings Slam”

Roma, 14 ott. (askanews) – Dal 16 al 19 ottobre appuntamento con il “Six Kings Slam” di scena a Riad. Tra i sei ‘Re’ c’è anche Jannik Sinner. A contendere il titolo al numero uno del mondo, Novak Djokovic, Rafa Nadal (che ha annunciato l’addio al tennis a fine stagione), Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune.

Ogni giocatore guadagnerà un milione e mezzo di dollaro per la presenza; al vincitore ne andranno sei milioni, ovvero appena più di quanto Sinner ha guadagnato per i titoli all’Australian Open e allo US Open messi insieme. Si tratta dell’esibizione più ricca di sempre.

Il tabellone prevede l’ingresso direttamente in semifinale di Djokovic e Nadal e, di conseguenza, due quarti di finale che ne andranno a definire gli sfidanti. Questi due match sono in programma il 16 ottobre: si giocheranno Sinner-Medvedev, che designerà l’avversario di Djokovic, e Alcaraz-Rune da cui uscirà il rivale di Nadal. Le semifinali si disputeranno il 17 ottobre; le finali per il terzo posto e per il titolo andranno in scena invece il 19. In chiaro tutto su Supertennis

‘SIX KINGS SLAM’ PROGRAMMA E TABELLONE

Quarti di finale (mercoledì 16 ottobre, orari da definire): Medvedev vs Sinner (Ita) Rune (Den) vs Alcaraz (Esp)

Semifinali (giovedì 17 ottobre, orari da definire): Djokovic (Srb) vs Medvedev o Sinner Nadal (Esp) vs Rune o Alcaraz

Finali (sabato 19 ottobre)