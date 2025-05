Tennis, sorteggio Internazionali: possibile derby per Sinner

Roma, 5 mag. (askanews) – Potrebbe essere un derby l’esordio di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia. E’ l’esito del sorteggio che è stato effettuato oggi a Roma nell’incantevole cornice della Fontana di Trevi. Al Foro Italico attesa spasmodica per il ritorno dell’altoatesino dopo i 3 mesi di stop per il caso clostebol: la testa di serie n°1 del seeding, dopo il bye del 1° turno, se la vedrà con il vincente tra Cinà (18enne beneficiario di una wild card e n.323 Atp) e l’argentino Mariano Navone, n. 99 ma al 29° posto un anno fa. Sinner è nella parte di tabellone occupata da Taylor Fritz: evitato dunque Carlos Alcaraz sino alla eventuale finale. Sono ben 13 gli italiani al via del Masters 1000 di Roma, in attesa delle qualificazioni. Dopo il primo turno per Sinner i quarti teorici con Ruud (ma c’è anche Berrettini), Fritz o De Minaur in semifinale e solo in finale Alcaraz, sorteggiato dalla parte del tabellone presidiata da Zverev. I quarti teorici sono i seguenti: Sinner (1)-Ruud (6), Fritz (4)-De Minaur (7), Draper (5)-Alcaraz (3), Musetti (8)-Zverev (2). E arriviamo alle altre teste di serie azzurre, esentate dal primo turno. Lorenzo Musetti, fresco della top ten, affronterà al secondo il vincente tra il serbo Medjedovic (n.72 Atp) e un qualificato. Matteo Berrettini, invece, potrebbe incrociare subito Fognini, se Fabio dovesse battere il britannico Fearnley (n.57) al primo turno. La pattuglia italiana nel tabellone principale è completata da Cobolli e Nardi, che si sfideranno al primo turno. E poi Sonego contro un qualificato, Arnaldi-Bautista Agut (Spagna, n.56), Darderi-Bu (Cina, n.73), Bellucci-Martinez (Spagna, n.49), Passaro-qualificato, Gigante-Rinderknech (Francia, n.75).