Tennis, storica vittoria di Paolini agli Internazionali di Roma: i complimenti di Mattarella e Meloni

Impresa di Jasmine Paolini che vince gli Internazionali d’Italia. In finale, la tennista toscana ha battuto in due set (6-4 6-2) la statunitense Coco Gauff. L’ultima volta che un’italiana aveva vinto gli Internazionali era stato 40 anni fa, nel 1985, con Raffaella Reggi. In tribuna ad assistere al trionfo dell’azzurra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“E’ una giornata indimenticabile, bravissima” ha detto Mattarella alla giovane tennista. “Questa è per lei”, ha detto Paolini con la Coppa in mano. “No, non la merito”, ha risposto il presidente che ha posato con la vincitrice e la Coppa per una foto e ha infine ha aggiunto “si prepari per domani”, riferendosi alla finale del doppio femminile dell’azzurra, in coppia con Sara Errani.

“Complimenti a Jasmine Paolini per una vittoria straordinaria agli Internazionali di Roma. Un’impresa che entra nella storia dello sport italiano e rende orgogliosa tutta la Nazione”. Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni.