Tennis, Svitolina semifinale a Melbourne, Gauff spacca racchetta

Roma, 27 gen. (askanews) – Elina Svitolina è stata padrona assoluta del quarto di finale degli Australian Open, imponendosi su Coco Gauff con un perentorio 6-1 6-2 in meno di un’ora. Un match a senso unico che vale all’ucraina l’accesso alla semifinale contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka e certifica il suo ritorno tra le prime dieci del ranking Wta, traguardo che diventerà ufficiale da lunedì.

Sul fronte opposto, la serata è stata amara per la giovane statunitense. Incapace di reggere l’intensità e la precisione di Svitolina, Gauff ha vissuto un momento di forte frustrazione nel post-partita, sfogandosi negli spogliatoi dove ha distrutto la propria racchetta.