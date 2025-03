Tennis, Tabellone di Miami, esordio per il 17enne Federico Cinà

Roma, 17 mar. (askanews) – Archiviato il Masters 1000 di Indian Wells vinto da Draper, il circuito è pronto a spostarsi a Miami per il secondo appuntamento del Sunshine Double. L’Italia schiera otto azzurri nel main draw, tanta curiosità per il debutto assoluto nel circuito Atp del 17enne palermitano Federico Cinà. A Miami sarà caccia al trono di Jannik Sinner e sfida aperta tra tutti i big, a partire da Carlos Alcaraz. Reduce dalla semifinale a Indian Wells, lo spagnolo ha trionfato qui nel 2022. Nel tabellone Musetti e Berrettini partiranno dal secondo turno, rispettivamente contro Seyboth Wild o Halys e contro Nishikori o Nishioka. Per Arnaldi il cinese Yibing Wu, Sonego se la vedrà con Mariano Navone, Cobolli contro Nicolas Jarry, Darderi contro Pedro Martinez. Ancora da determinare tramite qualificazioni gli sfidanti di Cinà e Bellucci. Nei possibili quarti di finale: [1] Zverev (Ger) vs [6] Draper (Gbr) [3] Fritz (Usa) vs [8] Rublev [7] Medvedev vs [4] Djokovic (Ser) [5] Ruud (Nor) vs [2] Alcaraz (Spa)