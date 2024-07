Tennis, terzo turno ancora un tabù: Fognini eliminato a Wimbledon

Roma, 6 lug. (askanews) – Si conferma il tabù del 3° turno a Wimbledon per Fabio Fognini. Per la settima volta in carriera l’azzurro esce di scena nei sedicesimi di finale, battuto stavolta in cinque set da Roberto Bautista Agut: 7-6, 3-6, 5-7, 7-6, 6-4 il punteggio finale. Lo spagnolo è stato perfetto alla ripresa del match, interrotto venerdì per pioggia: prima ha chiuso il quarto set al tiebreak (netto 7-1), poi ha vinto il quinto con il break nel nono gioco. Bautista torna così negli ottavi di Wimbledon dopo tre anni: affronterà Tommy Paul.