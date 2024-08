Tennis: torneo di Cincinnati. Paolini già agli ottavi, battuta la Potapova

E’ iniziato bene per Jasmine Paolini il cammino al Cincinnati Open (montepremi 3.211.715 dollari), il più antico tra gli eventi in calendario negli USA ancora ospitato nella città dove si è giocato per la prima volta. Al Lindner Family Tennis Center a Mason, sobborgo della metropoli dell’Ohio dove è di scena il WTA 1000, la toscana, n.5 del mondo e del tabellone, by al primo turno, ha battuto all’esordio per 7-6(2 ) 6-3 la russa Anastasia Potapova (n.44) che l’aveva sconfitta quest’anno a Indian Wells nell’unico precedente confronto diretto. L’azzurra affronterà così negli ottavi un’altra russa, Mirra Andreeva, nella riedizione della semifinale del Roland Garros. Niente da fare, invece, per Elisabetta Cocciaretto: la marchigiana, n.67 WTA, ha ceduto ieri al secondo turno per 6-3 6-4 nel primo confronto in carriera contro la numero 3 del ranking e del seeding, la bielorussa Aryna Sabalenka .