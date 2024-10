Tennis, un virus ferma Sinner: si ritira da Parigi Bercy

Roma, 29 ott. (askanews) – Jannik Sinner si ritira dall’ultimo Masters 1000 stagionale per un virus intestinale. È lui stesso a comunicarlo, fornendo dettagli più precisi sulla situazione: “Sono arrivato qui venerdì, molto presto rispetto al solito, perché ci tenevo ad allenarmi bene e a giocare un buon torneo. Ma erano già due o tre giorni che mi sentivo un po’ debole, ho dato la colpa alla stanchezza per una stagione molto lunga. Poi sabato la situazione è peggiorata e domenica ho visto un medico: la diagnosi è stata di un virus intestinale che dovrebbe risolversi nel giro di tre o quattro giorni. Ora sto già un po’ meglio, ma ho provato ad allenarmi e sinceramente non sono in grado di essere competitivo, il rischio è di avere le risposte sbagliate dal mio fisico e di farmi male. Sono stato nel letto tre giorni, userò questa settimana per recuperare e presentarmi al meglio alle Finals di Torino, un torneo a cui tengo particolarmente”. Jannik dovrebbe rimanere a Parigi fino a giovedì, poi rientrerà a Montecarlo per un paio di giorni per completare il recupero fisico e infine viaggiare verso Torino: “Penso di essere lì per domenica o al massimo lunedì, in modo da cominciare con la preparazione e farmi trovare pronto”. Il sorteggio e il media day delle Atp Finals sono in programma giovedì 7 novembre, mentre il torneo comincia domenica 10. L’anno scorso Sinner raggiunse la finale dove venne sconfitto da Djokovic. Intanto, prosegue il rapporto piuttosto conflittuale con Bercy: nelle tre precedenti partecipazioni aveva collezionato due eliminazioni al debutto nel 2021 contro Alcaraz e nel 2022 contro Huesler e il ritiro prima degli ottavi con De Minaur un anno fa dopo essere rimasto in campo fino alle 2.27 la notte prima.