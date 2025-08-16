Tennis, Us Open 2025. Su SuperTennis Tv in diretta, in chiaro e gratis

Roma, 16 ago. (askanews) – Lo US Open in diretta, in chiaro e gratis per tutti. Tra poche ore a New York scatta l’edizione 2025 dello Slam a stelle e strisce e SuperTennis Tv – il canale della Federazione Italiana Tennis e Padel – è pronta a regalare agli appassionati una imperdibile full immersion nelle atmosfere elettrizzanti di Flushing Meadows e nelle storie del quarto Major stagionale.

Le telecamere di SuperTennis Tv si accenderanno sui campi del Billie Jean King National Tennis Center lunedì 18 agosto per i match dei tabelloni di qualificazione maschile e femminile; il 19 e il 20 agosto, ecco la grande novità: il nuovo torneo di doppio misto spalmato su due giorni che vede al via 16 coppie stellari, con almeno otto campioni Slam tra i protagonisti. Annunciati al momento Musetti / Paolini, Alcaraz / Raducanu, Djokovic / Danilovic, Swiatek / Ruud, Zverev / Bencic, Medvedev / Andreeva, Pegula / Draper, Keys / Tiafoe, Rybakina / Fritz, Rune / Anisimova, Shelton / Townsend, Venus Williams / Opelka, oltre ai campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori.

Il ‘nuovo misto’ rappresenta il miglior preludio possibile all’inizio dei match dei tabelloni principali in programma dal 24 agosto al 7 settembre. Il torneo sarà trasmesso su SuperTennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212) e sulla piattaforma OTT SupertenniX (gratuita per i tesserati FITP, 1,99 euro/mese per i non tesserati). Qui ogni giorno saranno trasmessi live gli incontri in programma su un massimo di nove campi. Inoltre, attraverso la piattaforma multichannel SuperTennis Plus (per i possessori di smart tv di nuova generazione), gli appassionati potranno seguire live altri quattro match oltre a quello in diretta sul canale in quel momento.