Tennis: Wimbledon, da arbitro warning a Paire per mancanza impegno e critiche dagli spalti

Londra, 29 giu. (Adnkronos) – Il controverso tennista francese Benoit Paire ha fatto parlare del suo comportamento anche al torneo di Wimbledon dove è stato sconfitto al primo turno. Il tennista è stato punito dall’arbitro Lahyani con un warning per mancanza di impegno, durante il match con la nona testa di serie del torneo, l’argentino Diego Schwartzman. Dopo aver perso i primi due set 6-3, 6-4 e la sospensione per pioggia di lunedì, Paire è tornato in campo ed ha subito in 16 minuti un netto 6-0 nel terzo set. Sul punteggio di 5-0, 30-0 è arrivato il warning per mancanza di impegno dal giudice di sedia, dal quale è scaturita una discussione ela richiesta dell’intervento del fisioterapista del francese non accordata dall’arbitro. Intanto un tifoso ha gridato dalla tribuna: “stai facendo perdere tempo a tutti”.