Tennis: Wimbledon, finale Berrettini-Djokovic in diretta su schermi di Piazza del Popolo

Roma, 11 lug. – (Adnkronos) – La Fan Zone degli Euro 2020 a Roma accende i riflettori sulla finale di tennis del Torneo di Wimbledon. Dalle ore 15 i maxi schermi di Piazza del Popolo si collegheranno con Londra per trasmettere l’ultimo atto di Wimbledon dove si sfideranno Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Per l’Italia è un altro appuntamento con la storia da vivere tutto in diretta. Dopo il grande tennis la festa continua alle ore 17.30 con il concerto di Michael Supnick Quintet sul palco dell’Uefa Festival, in attesa di tornare a tifare Italia con la finalissima di Euro 2020 alle ore 21.