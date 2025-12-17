Tennis, Wta premia team Internazionali Bnl d’Italia: “Lavoro eccezionale”

Roma, 17 dic. (askanews) – La WTA comunica di aver assegnato il riconoscimento di “EMEA Tournament Team of the Year”, ovvero di Team dell’Anno per un torneo organizzato nell’area EMEA (acronimo di Europa, Medio Oriente e Africa) a tutta la squadra che ha lavorato agli Internazionali BNL d’Italia 2025. Questo nuovo riconoscimento, scrive la WTA nella motivazione ufficiale, “premia l’eccezionale lavoro di squadra, la leadership, l’eccellenza operativa. Riflette lo sforzo collettivo che c’è dietro il successo del torneo, perché realizzare un evento straordinario non è mai il risultato del lavoro di una sola persona”.

Il premio assegnato agli Internazionali BNL d’Italia, prosegue la WTA, “è una celebrazione di tutto il team che lavora al torneo: la loro visione condivisa, la collaborazione e l’impegno hanno creato una cultura forte e un ambiente positivo e vibrante per tutte le persone coinvolte”.

Questa cultura e questo lavoro di squadra rendono speciali gli Internazionali BNL d’Italia e confermano come la Federazione Italiana Tennis e Padel, insieme con Sport e Salute, sia sempre più un punto di riferimento non solo per i risultati sportivi, ma anche per la qualità nell’organizzazione delle grandi manifestazioni.

Questa cultura e questo lavoro di squadra rendono speciali gli Internazionali BNL d’Italia e confermano come la Federazione Italiana Tennis e Padel, insieme con Sport e Salute, sia sempre più un punto di riferimento non solo per i risultati sportivi, ma anche per la qualità nell’organizzazione delle grandi manifestazioni.