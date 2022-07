Tennistavolo, lo stabiese Gianpaolo Esposito si laurea Campione d’Europa Veterani

Gianpaolo Esposito, tesserato con il Circolo Internazionale, di Castellammare di Stabia, si è laureato campione d’Europa Veterani di tennistavolo nel doppio riservato agli over 60 in coppia con il pongista ceco Karel Kepl. Esposito-Kepl hanno sconfitto in finale 3 -0 la coppia formata dal francese Menager e dal lituano Dmukauskas. Giampaolo Esposito, 61 anni, giornalista professionista, laureato, ha iniziato col Circolo Internazionale a giocare a tennistavolo e disputa dagli anni ’80 tornei di C e D. Nell’86 gioca in B2 con la Senna Napoli. È il motore del tennistavolo stabiese e tiene in piedi la squadra locale del Circolo Internazionale.