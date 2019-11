Tensione a Bogotá, violato il coprifuoco

Bogotá, 23 nov. (Adnkronos) – Notte di tensione a Bogotá, la capitale della, dopo che ieri la polizia ha sparato gas lacrimogeni e granate assordanti per disperdere la folla scesa in piazza contro il governo del presidente Ivan Duque, che – nel tentativo di arginare le proteste – ha annunciato l’avvio di un “dialogo nazionale” la prossima settimana.

Dopo le notizie di saccheggi nella capitale e attacchi alle forze di sicurezza, il sindaco Enrique Penalosa ha imposto il coprifuoco notturno. Tuttavia, riporta la ‘Bbc’, numerosi manifestanti hanno sfidato il provvedimento riunendosi davanti all’abitazione di Duque.

Da giovedì la Colombia è teatro di manifestazioni antigovernative, che hanno visto centinaia di migliaia di persone sfilare nella capitale e riunirsi in Piazza Bolivar, contro la corruzione, la privatizzazione delle aziende pubbliche e possibili modifiche al salario minimo e alle pensioni. Il governo sostiene che le pensioni non saranno toccate e che eventuali modifiche saranno decise insieme ai sindacati.

Sempre secondo la Bbc, tre agenti di polizia sono morti nell’esplosione di un ordigno in un commissariato di Santander de Quilichao, nella provincia sudoccidentale di Cauca, una zona famigerata per il traffico di droga. Non è chiaro se l’episodio sia in qualche modo legato alle proteste.