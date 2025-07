Tensione al confine tra Thailandia e Cambogia: almeno 12 morti

Bangkok chiude i valichi. Premier: nessuna dichiarazione di guerra

Bangkok, 24 lug. (askanews) – L’antica rivalità tra la Cambogia e la Thailandia è nuovamente sfociata in scontri tra i due paesi a colpi di artiglieria lungo il confine. La nuova escalation è legata a tensioni mai sopite, incentrate su una disputa sulla difinizione dei confini dopo l’epoca coloniale e intrecciate a motivi di ordine interno ai due Paesi. Gli scontri sono scoppiati nei pressi del tempio indù Khmer Ta Muen Thom. Almeno 12 persone, tra cui 11 civili e un soldato, sono rimaste uccise nei bombardamenti di artiglieria da parte delle forze cambogiane. La Thailandia sta chiudendo tutti i valichi di confine con la Cambogia, lungo oltre 800 chilometri, che resta in larga parte mal delimitato, soprattutto nelle zone montuose e di foreste. Almeno 40 mila persone sono state fatte evacuare. Il Primo Ministro ad interim Phumtham Wechayachai ha condannato l’uso di armi pesanti da parte della Cambogia e difeso gli attacchi aerei thailandesi.”Non abbiamo dichiarato guerra. È solo un conflitto”, ha dichiarato ai giornalisti dopo una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza Nazionale a Bangkok. Ha aggiunto di sperare di aprire un dialogo con la Cambogia per “risolvere il problema”.