Tensione in piazza Duomo. Filo-palestinesi: fateci parlare

In azione forze anti sommossa. Scoppiano petardi

Milano, 25 apr. (askanews) – Tensione in piazza Duomo a milano dove i manifestanti pro Palestina hanno cercato di sfondare le transenne a poche decine di metri dal palco dove si svolgono gli interventi degli ospiti della celebrazione del 25 aprile. I manifestanti sono stati contenuti dopo alcuni minuti a far arretrare i giovani.”Lasciate parlare i Palestinesi”, la richiesta più volte urlata in piazza Duomo da alcune centinaia di manifestanti con bandiere palestinesi e striscioni di sostegno alla liberazione della Palestina nel corso degli interventi dal palco dei rappresentanti dell’Anpi e dei sindacati al termine del corteo per le celebrazioni del 25 Aprile. “No al genocidio”, si legge su uno striscione. “Fuori i genocidi dalla storia”.Sono state forzate le transenne di protezione e sono esplosi alcuni petardi. Le forze dell’ordine sono entrate in azione per respingere il tentativo di forzare le protezioni in assetto antisommossa.