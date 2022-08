Tensione tra Taiwan e Cina: jet di Pechino superano linea mediana dello stretto, missili sorvolano l’isola. Singapore Airlines annulla voli

Ventidue jet militari cinesi hanno superato la linea mediana dello stretto tra Taiwan e Cina entrando nello spazio aereo gestito dalla difesa di Taipei. Lo riferiscono i media di Taiwan citando fonti militari. Si tratta in particolare di 12 caccia Sukhoi Su-30, 8 Shenyang J-11 e 2 Shenyang J-16. In risposta Taiwan ha fatto decollare alcuni intercettori e ha attivato i sistemi di difesa missilistica.

Missili lanciati dalle forze armate cinesi hanno sorvolato Taiwan nel contesto delle vaste esercitazioni intraprese da Pechino attorno all’isola, in risposta alla recente visita a Taipei della presidente della Camera dei rappresentanti Usa Nancy Pelosi. Lo hanno riferito oggi i media di Stato cinesi, anche se l’annuncio del sorvolo non è stato ancora confermato ufficialmente dai governi di Pechino e Taiwan. Una conferma indiretta e’ giunta invece dal ministero della Difesa giapponese, secondo cui dei nove missili balistici lanciati ieri dalle forze armate cinesi, quattro “avrebbero sorvolato l’isola principale di Taiwan”. Questa mattina, i media di Stato cinesi hanno condiviso sul social media cinese Weibo l’hashtag “i missili convenzionali dell’Esercito popolare di liberazione hanno sorvolato Taiwan”, che ha rapidamente raccolto 43,7 milioni di visualizzazioni. Meng Xiangqing, professore della National Defence University, affiliata alle forze armate cinesi, ha dichiarato all’emittente televisiva di Stato “Cctv” che “le nostre esercitazioni (…) includono collaudi a fuoco vivo, che per la prima volta hanno sorvolato l’isola di Taiwan”. Meng ha aggiunto che i missili hanno sorvolato aree protette da sistemi antimissile statunitensi Patriot.

La compagnia aerea Singapore Airlines annulla i voli per e da Taiwan a causa della “crescente restrizione dello spazio aereo” dovuta alle pericolose esercitazioni militari cinesi nello stretto di Taiwan. “La sicurezza del nostro staff e passeggeri sono la nostra priorità” dichiara il portavoce della compagnia aerea in una intervista con CNA Asia