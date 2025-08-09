Tensioni a Londra fra manifestazione anti-immigrati e gruppi “antifa”

Gruppi di estrema destra hanno organizzato un “No asylum day”

Londra, 9 ago. (askanews) – Manifestanti anti.immigrati hanno sfilato per le strade di Londra, dove si sono scoppiati tafferugli e tensioni con gruppi di contro-manifestanti davanti all’hotel Britannia, nel quartiere di Canary Wharf, che secondo diversi post sui social network, ospiterebbe dei migranti. Gruppi di estrema destra hanno organizzato la manifestazione chiamata “No asylum day” e dei gruppi antifascisti hanno lanciato un appello per una contro-manifestazione. La polizia ha creato un cordone per cercare di impedire scontri e ha effettuato degli arresti. Nelle immagini, un uomo viene immobilizzato dagli agenti dopo aver lanciato un oggetto verso il corteo dei contro-manifestanti.