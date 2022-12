Tentano di rapinare portavalori all’Ikea di Afragola: messi in fuga dai vigilantes

Hanno avvicinato le guardie giurate che scortavano il furgone portavalori e intimato loro di consegnare il denaro, ma i vigilantes hanno reagito mettendoli in fuga. E’ accaduto poco dopo le 13 in un’area parcheggio del centro commerciale Ikea di Afragola, nel Napoletano. I rapinatori sono scappati portando via la pistola di uno dei tre vigilantes. Nessun colpo d’arma da fuoco è stato sparato. Indagini ancora in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Casoria per ricostruire l’intera vicenda.