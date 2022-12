Tentativo di golpe in Germania, anche il principe Heinrich XIII in carcere

Otto delle 25 persone arrestate in Germania, fra cui anche il principe Heinrich XIII, sono già in custodia cautelare in carcere. Lo ha detto il procurator generale tedesco, Peter Frank, in uno statement sulla retata di oggi contro i “Reichsbuerger”, definiti “un’associazione terroristica”. Stando al procuratore questi volevano sovvertire l’ordinamento statale, e sostituire le strutture esistenti con le proprie. I fermati sono accomunati “da un rifiuto delle istituzioni statali, da miti derivanti da teorie del complotto, e da un’ideologia del Reich”