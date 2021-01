Tentolini nella galleria di Bowinkel e Nuovo. Napoli, mostra visitabile su appuntamento fino al 20 febbraio

La mostra “Endiadi” di Giorgio Tentolini, in corso a Napoli nella home gallery di Paolo Bowinkel e Andrea Nuovo, è stata prorogata fino al 20 febbraio 2021. Sono gi stessi galleristi a darne l’annuncio, precisando che, la mostra sarà visitabile, “fino a nuova comunicazione, solo su appuntamento”. “Per garantire la sicurezza dei nostri visitatori – prosegue la nota -, saranno ammessi un massimo di 5 visitatori per volta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci (Via Monte di Dio 61. Tel

+39 081 18638995)”.

E’ la prima volta che Giorgio Tentolini (che ha tenuto mostre a Londra, Berlino, Amsterdam, Parigi) espone a Napoli. Nella galleria nata nel 2018 sono in esposizione circa venti opere di grandi dimensioni che l’artista ha realizzato appositamente per la mostra napoletana.