Tenuta del Lago lancia i Bufala Tour: un viaggio tra natura e Mozzarella Campana DOP

Partono i “Bufala Tour” di Tenuta del Lago dal 5 e 6 giugno e in programma tutti i week end successivi. Un nuovo percorso esperienziale pensato per accompagnare adulti e bambini alla scoperta del mondo delle bufale, della produzione della Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. e della vita quotidiana all’interno di una delle realtà agricole più innovative della Food Valley campana: Caiazzo. Tutti i weekend, nel verde delle colline caiatine, gli ospiti potranno vivere un’esperienza autentica tra allevamento, caseificio e degustazioni, entrando in contatto diretto con una filiera chiusa che mette al centro benessere animale e qualità artigianale.

Tenuta del Lago nasce a Caiazzo dall’unione delle famiglie Morgese e Spina e rappresenta oggi un modello virtuoso di azienda agricola circolare dove ogni fase produttiva è gestita internamente, dalla coltivazione dei foraggi fino alla trasformazione del latte fresco di bufala. Un complesso, ma necessario, ecosistema costruito nel pieno rispetto della natura e degli animali, dove le oltre 400 bufale vivono in un ambiente sano e controllato, alimentate con foraggi autoprodotti e seguite quotidianamente attraverso pratiche che rispettano i loro ritmi fisiologici. Un approccio etico che si traduce nella qualità del latte e dei prodotti caseari lavorati poche ore dopo la mungitura.

I Bufala Tour nascono proprio con l’obiettivo di raccontare tutto questo da vicino, trasformando la visita in un’esperienza autentica e formativa. Il percorso prenderà il via alle ore 10:30 con l’accoglienza degli ospiti accompagnata da acqua, caffè e yogurt di bufala prodotto in azienda. A seguire ci sarà una presentazione della tenuta e della sua filosofia produttiva, prima di entrare nel vivo dell’esperienza con la visita alle bufale adulte e ai nuovi nati, il racconto delle tecniche di allevamento e la dimostrazione delle fasi produttive del caseificio e della linea di lavorazione e una passeggiata a bordo lago, interno all’azienda.

Un viaggio che permette di comprendere come nasce una Mozzarella di Bufala Campana D.O.P., dalla mungitura fino al prodotto finito, osservando da vicino la lavorazione artigianale del latte fresco e il lavoro quotidiano che si cela dietro ogni prodotto. Grande attenzione è dedicata anche ai temi green e della filiera controllata, elementi che caratterizzano l’identità di Tenuta del Lago, oggi impegnata anche in un importante progetto di riconversione energetica attraverso l’utilizzo di energia rinnovabile.

La visita si conclude con una degustazione dei prodotti della tenuta, con formule diverse pensate per ogni tipo di esperienza, dalla colazione a sacco alla degustazione tradizionale fino alla ‘premium experience’. Al centro, naturalmente i prodotti simbolo dell’azienda: la Mozzarella di Bufala Campana D.O.P., la ricotta di bufala, la stracciata, il primo sale, la mozzarella affumicata con paglia naturale certificata, lo yogurt, tutti ottenuti esclusivamente dal latte dell’allevamento aziendale e lavorati secondo tecniche artigianali.

Con i Bufala Tour, Tenuta del Lago inaugura così un nuovo modo di vivere il turismo gastronomico e rurale in Campania, offrendo un’esperienza dove natura, tradizione e tecnologia si incontrano per raccontare la vera cultura della bufala campana.