Tenuta Duca Marigliano, contaminazioni di cucina cilentana e asiatica per il Ferragosto

Martedì 15 agosto Casa Coloni, il ristorante gastronomico del boutique hotel Tenuta Duca Marigliano di Paestum (Sa), in occasione del Ferragosto propone una cena speciale firmata dallo chef Luigi Coppola: sia gli ospiti dell’hotel che i non residenti avranno l’opportunità di prenotare il proprio tavolo per trascorrere una piacevole serata all’insegna della contaminazione. Protagonista la cucina sperimentale dello chef, piatti originali nati dalla perfetta combinazione di sapori e tecniche di cottura asiatiche con materie prime cilentane: il miso giapponese, ad esempio, incontra il garum di pomodoro campano mentre i gyoza (tipici ravioli giapponesi) sposano il provolone del monaco e il polpo verace.

Menù di Ferragosto

Antipasto: Catalana ossidata, garum di pomodoro, miso; primo, Gyoza, XO di polpo, provolone del monaco, basilico; secondo, melanzana al pepe verde, pesce azzurro, pil pil; dessert, fragole, panna e champagne. Costo della cena 70 euro euro p. p. (bevande escluse)

Casa Coloni

E’ parte integrante del progetto Tenuta Duca Marigliano nato nel 2019 dal restauro conservativo di un’antica tenuta di caccia di fine Ottocento: un’oasi di bellezza e silenzio, circondata da prati e giardini, alberi di agrumi, querce centenarie ed essenze mediterranee. Tenuta Duca Marigliano è oggi un piccolo albergo di charme di 19 camere e suite, distribuite tra la Casa padronale e la Casa un tempo abitata dai coloni impegnati nei lavori agricoli. In una parte di questo edificio c’è anche il ristorante gastronomico Casa Coloni che, oltre ai 25 coperti della sala interna, dispone di un ampio patio con ulteriori 30 coperti che viene allestito durante la bella stagione. Pergolati e giardini, una area benessere intima e riservata, con sauna, bagno turco e mini pool Jacuzzi nascosta tra gli agrumi, completano la Tenuta. La posizione, di fronte alla Porta Aurea, una delle quattro porte di accesso all’antica città greca di Posidonia, fa di Tenuta Duca Marigliano un indirizzo privilegiato per conoscere ed esplorare il territorio e l’area archeologica con i maestosi templi di Hera, Nettuno ed Atena, Patrimonio Unesco dal 1998. I lavori di ristrutturazione hanno preservato e valorizzato l’architettura storica della dimora padronale: gli intonaci rossi, i portali in pietra chiara, gli archi e le volte, lo stemma gentilizio dove si legge la data di fondazione, 1882. Linee essenziali, materiali contemporanei ed elementi di design connotano gli spazi interni che conservano i soffitti alti e le volte a botte: il fascino del luogo storico emerge qua e là in qualche frammento di pietra e di muro portato volutamente a nudo.

Casa Coloni – Tenuta Duca Marigliano

Capaccio Paestum – Salerno

Dal Martedì al Venerdì aperti a cena.

Sabato e Domenica aperti anche a pranzo. Lunedì chiuso.

Via Tavernelle, 86 – 84047

www.tenutaducamarigliano.it

info@tenutaducamarigliano.it

(+39) 0828-721297