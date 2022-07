Teresa Romano presidente della sezione Turismo e Tempo Libero di Confindustria Benevento

È Teresa Romano la presidente della sezione Turismo e Tempo Libero di Confindustria Benevento. Lo ha deciso l’Assemblea della sezione riunitasi oggi per il rinnovo degli organi. Intervenuti alla riunione oltre alle imprese della Sezione, il presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito e il Vice presidente con delega al Turismo Claudio Monteforte.

Titolare e direttore tecnico dell’Agenzia di Viaggi Gate 88, sposata con due figli, Teresa Romano ha iniziato la propria esperienza lavorativa nell’ambito dell’organizzazione degli eventi, attività nella quale ha lavorato per oltre 10 anni. Ma il suo progetto è sempre stato quello di realizzare una propria attività nel settore del turismo. Così nasce, nel 2011, la Gate 88. Ha fatto parte del Consiglio Direttivo della sezione Turismo e Tempo Libero di confindustria Benevento dal 2018 al 2022.

“Il Territorio ha molto da offrire dal punto divista turistico – ha spiegato il presidente Oreste Vigorito – intervenuto alla riunione dopo l’elezione della Presidente Teresa Romano e della nuova squadra della Sezione Turismo. Ringrazio Fulvio de Toma per il prezioso apporto offerto finora e mi congratulo con Teresa Romano per il suo incarico. Cercherò di dare il mio personale apporto al settore che ha affrontato una fase complicata. Proporremo progettualità ai vari livelli al fine di intercettare opportunità e di agganciare la ripresa”. “L’impegno alla guida della Sezione giunge in una fase molto delicata per l’intero comparto – spiega Teresa Romano Presidente neo eletta della Sezione -. Ho tuttavia accolto questa sfida in quanto credo nelle potenzialità del settore e del territorio e sono convinta che saremo in grado di realizzare progettualità capaci di indirizzare le programmazioni ed intercettare flussi turisti. Sono consapevole di poter contare su una squadra qualificata, rappresentativa e coesa che saprà, ciascuno per il proprio segmento, mettere in campo esperienza e professionalità al servizio del territorio. L’industria turistica è indubbiamente uno dei settori produttivi con maggiori potenzialità e nel quale i margini di miglioramento e di innovazione sono molto ampi. In questo momento congiunturale, nonostante tutto, si registrano segnali di ripresa del settore che potrebbero essere riagganciati sulla scia della fase di fiducia e di ritorno alla voglia di vacanze. La provincia di Benevento presenta potenzialità e dispone degli attrattori capaci di richiamare turisti interessati alle nostre specificità. Il nostro obbiettivo è quello di valorizzare le Aree interne ed agganciare il turismo green. Se oggi possiamo guardare al futuro con fiducia è anche grazie a coloro che hanno dedicato tempo e costruito una base solida su cui lavorare. Per questo ringrazio Fulvio De Toma che ha presieduto il settore nel precedente mandato e che ci ha fatto da guida in uno dei periodi congiunturali più bui. Abbiamo registrato nella nostra provincia nel 2020, in linea con l’andamento del Paese, un calo delle presenze e degli arrivi, ma i primi dati del 2021 mettono in luce una ripresa che potrebbe essere particolarmente significativa. Possiamo contrare su attrattori storico culturali, naturalistici, enogastronomici e religiosi che caratterizzano il territorio, ma siamo convinti che la vera sfida sarà quella di proporci e promuoverci nella maniera giusta mettendo a frutto l’esperienza maturata e le conoscenze acquisite”.

La squadra

Teresa Romano, presidente

Vincenzo Pepe, consigliere

Carmine D’Angelis, consigliere

Daniela De Maria, consigliere

Alfredo Minieri, consigliere

Nel primo consiglio direttivo saranno definiti i ruoli e deleghe dei consiglieri.