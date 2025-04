Termina 0-0 la sfida fra Verona e Genoa, che vedono la salvezza

VERONA (ITALPRESS) – Non c’è un vincitore tra il Verona e il Genoa, che non si fanno male: meglio i gialloblù, ma è 0-0. Il Bentegodi assiste a un avvio dal sostanziale equilibrio, col pressing e il possesso palla del Grifone.

L’Hellas ci prova con Sarr (largo) e la punizione di Duda, mentre Vitinha calcia debolmente: nessun problema per Montipò. Gioca meglio il Genoa, con un Miretti particolarmente ispirato in entrambe le fasi e un primo tempo in controllo dei ritmi, ma la miglior chance è per i padroni di casa.

Al 36′, infatti, Verona vicinissimo al gol con Mosquera: controllo e tiro rapido, respinge Leali. Non ci sono ulteriori accelerazioni prima del duplice fischio, si va al riposo su un insindacabile 0-0. Nella ripresa Zanetti si gioca la carta Livramento per uno spento Sarr, puntando su Mosquera, e i suoi rispondono positivamente. Il colombiano sfiora la rete da fuori, poi spreca al 59′ in tandem con Bernede: doppia chance e nessun gol.

Vieira prova a scuotere il Genoa con un triplo cambio e la coppia Ekuban-Pinamonti, ma gioca sensibilmente meglio l’Hellas: nuove chances offensive, la difesa regge. Si alza la tensione nei minuti finali, per una serie di contatti dubbi, e gli scaligeri creano un’altra chance: Livramento la spizza e Masini rischia l’autorete, gran parata di Leali. Nei minuti finali regnano la tensione e la voglia di non perdere, quindi latitano le emozioni. Finisce 0-0 tra Verona e Genoa, che ottengono un punto prezioso: Grifone a quota 39 e ormai salvo, Hellas a +8 sulla terzultima con 32 punti.

IL TABELLINO

VERONA (3-5-2): Montipò 6; Ghilardi 6.5, Coppola 6.5, Valentini 6; Tchatchoua 6, Duda 6, Dawidowicz 5.5, Bernede 5.5 (20′ st Kastanos 6), Bradaric 6 (37′ st Frese sv); Sarr 5 (1′ st Livramento 6.5), Mosquera 6.5 (37′ st Suat Serdar sv).

In panchina: Berardi, Perilli, Oyegoke, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Slotsager, Luan Patrick, Ajayi, Cissé.

Allenatore: Zanetti 6.

GENOA (4-2-3-1): Leali 6.5; Sabelli 6, De Winter 6, Vasquez 6, Aaron Martin 5.5; Badelj 6 (17′ st Onana 5.5), Masini 6; Zanoli 5.5 (17′ st Messias 5.5), Miretti 6 (34′ st Thorsby sv), Vitinha 5.5 (17′ st Ekuban 5.5); Pinamonti 5.5.

In panchina: Siegrist, Sommariva, Norton-Cuffy, Ekhator, Otoa, Kasa, Venturino.

Allenatore: Vieira 5.5.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido 6.

NOTE: pomeriggio sereno; terreno di gioco in perfette condizioni.

Ammoniti: Ghilardi, Masini, Mosquera, Zanetti, Bernede.

Angoli 6-2.

Recupero: 1′; 5′.

– foto Image –

(ITALPRESS).