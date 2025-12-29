Terminate le riprese “Anime fragili”, nuovo film con Luca Barbareschi

Roma, 29 dic. (askanews) – Sono terminate a Roma le riprese di “Anime fragili”, il nuovo film diretto da Fabio Resinaro e interpretato da Luca Barbareschi, che torna sul set con un’opera intensa e profondamente umana.

Prodotto da Bartlebyfilm con Rai Cinema in collaborazione con Eliseo Entertainment, il film è stato girato tra Roma e Santa Marinella e le riprese hanno avuto una durata di quattro settimane.

“Anime Fragili” racconta l’incontro tra un celebre direttore d’orchestra settantenne, ormai impossibilitato a suonare per un grave problema di salute, e Carlos, un immigrato venezuelano più giovane, costretto ad accettare il ruolo di badante per necessità economica. Il musicista, padre difficile e ingombrante, ha da sempre rapporti conflittuali con le due figlie; la più giovane ha sacrificato la propria vita per accudirlo, finché un incidente banale lo rende completamente dipendente dagli altri proprio mentre lei decide di allontanarsi per salvare il suo matrimonio.

La convivenza tra i due uomini è inizialmente fredda e complicata. Entrambi però sono attraversati da profonde fratture familiari e da un rapporto problematico con i figli. In questo terreno comune, fatto di fragilità e responsabilità mancate, finiranno per riconoscersi l’uno nello specchio dell’altro, trovando inaspettatamente un punto di contatto.

Nel cast anche: Fernando Arze Echalar, Marina Cappellini, Anna Favella, Pablo Scapigliati, Josefina Torino, Riccardo Gamba.