Terna, al via la seconda edizione del Master per esperti di transizione energetica

Al via la seconda edizione del Master in “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”, promosso da Terna in collaborazione con le Università di Cagliari, Palermo e Salerno nell’ambito del progetto Tyrrhenian Lab. Un’iniziativa per la quale l’azienda guidata da Giuseppina Di Foggia prevede un investimento complessivo di 100 milioni di euro dal 2022 al 2026. Si tratta, nello specifico, del più grande collegamento del mondo realizzato con cavi sottomarini. A Salerno, dove è stato allestito il coordinamento dei tre collegamenti, sono ospiti del Teatro di Ateneo “Filippo Alison” il rettore Vincenzo Loia, il presidente di Terna, Igor De Blasio, e il capo del settore Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia della Regione Campania, Francesca De Falco. Da Cagliari sono collegati il direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna nonché presidente e coordinatore scientifico del Tyrrhenian Lab, Francesco Del Pizzo, e il rettore Francesco Mola. A Palermo la direttrice People Organization & Change di Terna, Emilia Rio, e il rettore Massimo Midiri. “Il Tyrrhenian Lab – dice De Blasio – conferma il ruolo che Terna svolge per il Paese: guidare la transizione energetica attraverso investimenti mirati alla crescita infrastrutturale e allo sviluppo di competenze di eccellenza. Considerato l’attuale contesto, è di vitale importanza puntare su giovani pronti a intercettare i cambiamenti in corso, le nuove sfide e le enormi opportunità che le tecnologie digitali innovative offrono nel settore dell’energia”. In collegamento telefonico l’intervento dell’amministratore delegato Di Foggia. “Terna è costantemente impegnata a rendere la rete di trasmissione elettrica sempre più efficiente, digitalizzata e sicura. Per fare questo, oltre agli investimenti previsti in tutto il Paese, sono fondamentali le competenze specializzate e trasversali di alto livello, come quelle che vengono sviluppate con il Tyrrhenian Lab. La collaborazione con gli atenei di Cagliari, Palermo e Salerno ci permette di essere ancora più presenti sul territorio e di formare futuri colleghi e colleghe che entreranno a far parte dell’azienda, aiutando le oltre 5.700 persone della nostra compagnia a raggiungere gli sfidanti obiettivi che la transizione energetica ci pone”. All’appuntamento partecipa anche il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, mediante un videomessaggio. “Visione e concretezza sono, a mio avviso, le qualità di cui abbiamo più bisogno come Paese per governare questa transizione che è il processo naturale per il futuro, una strategia per garantire lo sviluppo in modo serio e realistico, non a caso è una rotta che i giovani affrontano senza timore”. “La rete è al centro della transizione energetica, con maggiore capacità e flessibilità – aggiunge – la sfida è dare corpo e sostanza al nuovo paradigma della generazione diffusa, quindi è strategico lo sviluppo di nuove competenze abilitate a gestire le tecnologie del cosiddetto dispacciamento, visto che in questo caso parliamo di elettricità”. Inoltre, conclude il ministro, “se ci sono validi antidoti alla fuga dei cervelli sono proprio iniziative come quelle di Tyrrhenian Lab”.

Risposta oltre le attese

Considerata la positiva partecipazione alla prima edizione, Terna, d’intesa con i tre atenei coinvolti, ha deciso di ampliare il numero di posti disponibili. Sono infatti 19, e non più 15, gli studenti che, superata la fase di selezione, prendono parte al corso in ciascuna delle tre università per un totale di 57 partecipanti. In forte aumento il numero di candidature presentate: complessivamente sono pervenute circa 300 domande (di cui il 36 per cento a Palermo, il 34 per cento a Salerno e il 30 per cento a Cagliari) rispetto alle 170 della prima edizione. In crescita anche la partecipazione femminile: circa il 40 per cento dei 57 selezionati, rispetto al 33 per cento della prima edizione. Ingegneria Elettrica e Ingegneria Energetica sono le lauree maggiormente rappresentate, ma si registra un aumento considerevole di laureati in altri indirizzi, di cui il più significativo è Ingegneria Informatica, che passa dal 2 per cento della prima edizione all’8 per cento di quella attuale. Anche quest’anno il Master risulta attrattivo non solo per i profili neolaureati (51 per cento) e per coloro che hanno già esperienza lavorativa (33 per cento), ma per profili che hanno già intrapreso un percorso accademico (16 per cento). Il Master è composto di undici moduli per un totale di 60 crediti formativi.