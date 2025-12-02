Terna avvia il nuovo elettrodotto Napoli–Ercolano: investimento da 38 milioni

A seguito dell’avvio, da parte del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, dell’iter autorizzativo per la realizzazione di un nuovo elettrodotto in provincia di Napoli, Terna pubblica l’avviso con l’elenco delle particelle catastali relative alle aree potenzialmente interessate dall’infrastruttura, situate nei comuni di Napoli, San Giorgio a Cremano, Portici ed Ercolano.

L’opera, per la quale la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa 38 milioni di euro, prevede un collegamento interrato a 220 kV lungo circa 10 km tra la stazione elettrica Napoli Levante e la cabina primaria di Ercolano. Il nuovo elettrodotto sarà realizzato con cavi ad isolamento in Xlpe (polietilene reticolato estruso), una tecnologia che garantisce elevata affidabilità, efficienza e sostenibilità.

L’intervento permetterà di potenziare la qualità e la sicurezza del servizio elettrico nell’area metropolitana di Napoli, incrementando la continuità del servizio e riducendo il rischio di disalimentazione in zone caratterizzate da consumi elevati. Il progetto contribuirà inoltre a rendere più efficiente e sostenibile la trasmissione grazie all’ammodernamento e all’ottimizzazione dei collegamenti in cavo esistenti.

L’opera si inserisce nel più ampio piano di riassetto della rete elettrica dell’area metropolitana di Napoli. In linea con l’approccio di progettazione partecipata adottato da Terna e con l’accordo di collaborazione sottoscritto nel 2020 con il Comune di Napoli, il progetto è stato elaborato e condiviso con tutte le amministrazioni coinvolte prima dell’avvio dell’iter autorizzativo.

I cittadini, e in particolare i proprietari delle particelle interessate, potranno consultare la documentazione progettuale presso gli uffici del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, della Regione Campania e dei Comuni coinvolti. La documentazione sarà inoltre disponibile online tramite il link indicato nell’avviso pubblicato sugli albi pretori comunali e sul sito della Regione Campania. Eventuali osservazioni potranno essere inviate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, a Terna.