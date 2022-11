Terna, con Tyrrhenian Lab 150 assunzioni entro 5 anni

Il futuro di Terna inizia nelle aule universitarie. Parte oggi, infatti, il Tyrrhenian Lab. Un progetto di formazione post laurea che si concretizza nella realizzazione del Master di II livello in “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”. Il percorso di studi dura un anno e vede coinvolti 45 studenti equamente divisi tra le università di Cagliari, Palermo e Salerno. Terna, che conta di portare così in azienda delle figure altamente specializzate, investe nel Tyrrhenian Lab 100 milioni di euro in 5 anni e punta a formare 150 professionisti. Stefano Donnarumma. Con lui il rettore Vincenzo Loia e il vice presidente della giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola. A Palermo, invece, la presidente di Terna, Massimo Midiri. Da Cagliari, infine, Francesco Del Pizzo (direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna nonché presidente e coordinatore scientifico del Tyrrhenian Lab) con il rettore Francesco Mola e l’assessore agli Affari Generali della Regione Sardegna, Valeria Satta. La presentazione, alla presenza degli studenti selezionati, avviene in contemporanea presso gli atenei coinvolti. A Salerno c’è l’amministratore delegato e d.g. di Terna, che proprio qui si laurea in Ingegneria negli anni ’90,. Con lui il rettoree il vice presidente della giunta regionale della Campania,. A Palermo, invece, la presidente di Terna, Valentina Bosetti , insieme al rettore. Da Cagliari, infine,(direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna nonché presidente e coordinatore scientifico del Tyrrhenian Lab) con il rettoree l’assessore agli Affari Generali della Regione Sardegna,

Una società giovane

Terna è un gruppo molto focalizzato sui giovani. Lo dimostra l’età media dei 5.000 dipendenti, non superiore ai 40 anni e con un terzo del personale al di sotto dei 30. “Tyrrhenian Lab – spiega Donnarumma nel corso dell’intervento presso l’aula magna “Vincenzo Buonocore” dell’Università di Salerno – è uno strumento che ci consente di investire ulteriormente sui giovani, specializzando persone già laureate nelle materie Stem e creando di fatto in casa delle figure in possesso di elevate competenze”. Dello stesso tenore le parole della presidente Bosetti, in collegamento dall’ateneo di Palermo. “La transizione energetica è una delle più grandi sfide del nostro tempo, per cui abbiamo bisogno che a governare determinati processi siano professionisti altamente specializzati. In questo progetto, poi, possiamo contare sulla collaborazione di 3 prestigiose università. La nostra idea – conclude Bosetti – è quella di intraprendere un percorso di crescita che coinvolga a pieno sia Terna che i giovani, una risorsa su cui la nostra società punta da sempre”. La genesi del progetto Tyrrhenian Lab è invece ben sintetizzata da Del Pizzo, che parla dall’ateneo di Cagliari. “Avevamo in mente un nuovo e grande progetto di connessione (il Tyrrhenian Link, nda) e, dopo esserci confrontati tra di noi per diverso tempo, la decisione che ne è scaturita è stata quella di fare da soli. Affidarci a delle competenze interne che, però, in parte andavano costruite. Così si è arrivati al Master che oggi presentiamo”.

Un Hub energetico in arrivo

L’elemento cardine che sta a valle di tutta la progettualità formativa è il Tyrrhenian Link, una rete di connessione che parte da Salerno e arriva a Cagliari attraverso Palermo. “E’ la più grande infrastruttura di connessione elettrica sottomarina d’Europa – rivela Donnarumma – e la sua valenza strategica è dimostrata dal fatto che la Banca Europea degli Investimenti ha messo la metà dei 3,7 miliardi di euro necessari alla realizzazione dell’opera”. Che, nei fatti, “è un vero e proprio anello energetico perché in Sardegna si collega con la rete che raggiunge Corsica e Toscana“. L’obiettivo primario è quello di trasferire verso il Centro e Nord Italia parte dell’energia prodotta al Sud mediante l’utilizzo delle fonti rinnovabili. “Anzi, quando la Sicilia sarà connessa con il Nord Africa il nostro Mezzogiorno diventerà un Hub energetico di dimensioni internazionali. Terna sta scommettendo molto sul Tyrrhenian Link e ne ha fatto un caposaldo del piano industriale, che prevede investimenti per 20 miliardi di euro in 10 anni”. L’altro grande obiettivo “è la completa decarbonizzazione – afferma l’a.d. di Terna – unita all’esigenza di creare reti di trasmissione sempre più sostenibili. Il nostro sistema di collegamenti è già oggi pienamente sostenibile in oltre il 95 per cento della sua estensione, che nel complesso è di 7.500 chilometri”.