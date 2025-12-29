Terna: con Tyrrhenian Link record posa cavo elettrico sottomarino

L’Ad Di Foggia: abbiamo scritto una pagina di storia dell’ingegneria

Roma, 29 dic. (askanews) – Per la prima volta a livello mondiale, un cavo di potenza in corrente continua ad alta tensione è stato installato a una profondità di 2.150 metri. A farlo è stata Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, che ha stabilito così un nuovo record con la posa del primo tratto del Ramo Ovest del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto sottomarino che collegherà Sicilia e Sardegna.Giuseppina Di Foggia, Ad e Dg Terna: “Oggi abbiamo scritto una pagina di storia dell’ingegneria. Il Tyrrhenian Link ha raggiunto i 2,150 m di profondità, un record mondiale per un cavo elettrico sottomarino e questo risultato dimostra l’abilità di Terna nell’affrontare sfide tecnologiche ed implementare soluzioni inedite”.Nei prossimi mesi il medesimo record di profondità sarà raggiunto nella seconda tratta del Ramo Ovest.Il progetto Tyrrhenian Link comprende inoltre il Ramo Est, che collegherà la Campania alla Sicilia. In questo tratto, la posa del primo dei due cavi si è conclusa a maggio, mentre all’inizio di dicembre è stata avviata l’installazione del secondo. Il Tyrrhenian Link rappresenta l’opera più importante di Terna con una lunghezza complessiva di circa 970 km, un investimento totale di 3,7 miliardi di euro. Il progetto è un tassello fondamentale per il sistema elettrico italiano: aumenterà la capacità di scambio elettrico tra le isole e la penisola favorendo in questo modo l’integrazione del mercato elettrico nazionale, garantendo così maggiore stabilità e sicurezza al sistema di Sardegna, Sicilia e Campania, ma al sistema tutto, contribuendo anche al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec).Giuseppina Di Foggia, Ad e Dg Terna : “Il Tyrrhenian Link, migliorerà stabilità, sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico e entro l’inizio del prossimo anno completeremo la posa del primo cavo del Ramo ovest. A maggio avevamo concluso la posa del primo cavo della tratta Est fra Sicilia e Campania, il collegamento sottomarino più lungo mai realizzato da Terna”.