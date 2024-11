Terna conclude lavori sotto tensione sulla rete elettrica in Sicilia

La tecnica LST per ammodernare senza staccare gli impianti

Roma, 4 nov. (askanews) – Terna ha concluso un piano di interventi sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) in Sicilia utilizzando la tecnica dei lavori sotto tensione, che consente di mantenere in funzione gli impianti elettrici durante le operazioni di manutenzione, garantendo così sicurezza, efficienza e continuità del servizio. Le attività hanno previsto la sostituzione e l’installazione di nuove funi di guardia contenenti 48 cavi in fibra ottica su tre linee elettriche a 150 kV, mediante le quali sarà possibile trasmettere dati e informazioni utili per l’esercizio, il monitoraggio e la protezione del sistema elettrico. I lavori, che hanno coinvolto circa 18 tecnici delle Unità Impianti di Palermo e Catania, supportati da esperti di vari Dipartimenti Territoriali, sono stati svolti combinando tecniche sia “sotto tensione” che “convenzionali”, ovvero con la linea fuori servizio. Quella dei lavori sotto tensione rappresenta un’attività altamente qualificata di Terna, adottata ormai da anni per garantire la sicurezza, la continuità e la qualità della rete elettrica. Grazie allo sviluppo delle metodologie e alla formazione professionale di eccellenza, Terna con i suoi 150 operatori abilitati e 50 tecnici esperti, realizza una media di 1.800 interventi l’anno, con picchi anche di 3.000, su oltre 75 mila km di rete lungo l’intera penisola, realizzando un beneficio economico annuale per il sistema Paese stimato tra i 60 e i 90 milioni di euro. Il Piano Industriale 2024-2028 di Terna, società guidata da Giuseppina Di Foggia, ha un valore complessivo di 16,5 miliardi di euro, con un impegno significativo di oltre 3 miliardi di euro destinati alla Sicilia.