Terna, disco verde per il bilancio: investimenti in crescita

L’assemblea degli azionisti di Terna, gestore della rete elettrica nazionale, ha approvato il bilancio 2024 con un consenso del 99,47 per cento e deliberato la distribuzione di un dividendo complessivo di 39,62 centesimi di euro per azione, corrispondente a un payout del 75 per cento, in linea con la politica di remunerazione della società.

Il dividendo sarà corrisposto in due tranche: un acconto di 11,92 centesimi per azione già versato il 20 novembre 2024 e un saldo di 27,70 centesimi che sarà pagato il 25 giugno 2025, con data di stacco fissata al 23 giugno e record date al 24 giugno.

Nel 2024, la società diretta dall’amministratore delegato Giuseppina Di Foggia ha registrato ricavi per 3.680,2 milioni di euro, in aumento del 15,5 per cento rispetto all’anno precedente, grazie soprattutto alla crescita delle attività regolate e all’aggiornamento del WACC. L’Ebitda si è attestato a 2.566,4 milioni di euro, con un incremento del 18,3 per cento, mentre l’utile netto di gruppo ha raggiunto 1.061,9 milioni di euro, segnando un più 19,9 per cento rispetto al 2023.

Gli investimenti complessivi effettuati dal gruppo nel 2024 ammontano a 2.692,1 milioni di euro, in crescita del 17,6 per cento rispetto all’anno precedente. L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2024 si è attestato a 11.160,4 milioni di euro, rispetto ai 10.494,3 milioni di euro di fine 2023.

Per il 2025, Terna prevede ricavi per 4,03 miliardi di euro, un Ebitda di 2,70 miliardi e un utile netto di gruppo di 1,08 miliardi. Il piano investimenti per l’anno in corso è fissato a circa 3,4 miliardi di euro, con l’obiettivo di sostenere la transizione energetica e garantire una struttura finanziaria equilibrata.

Durante l’assemblea, è stato inoltre approvato il nuovo Piano di Performance Share 2025-2029 e l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’assemblea del 10 maggio 2024. È stata anche approvata la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.