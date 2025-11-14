Terna e Università di Salerno, via alla quarta edizione del Master Tyrrhenian Lab sulla transizione energetica

È stata inaugurata presso il Teatro “Filippo Alison” dell’Università degli Studi di Salerno la quarta edizione del Master “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”, promosso da Terna in collaborazione con le Università di Salerno, Cagliari e Palermo, nell’ambito del progetto Tyrrhenian Lab. Il Master, prorogato di ulteriori due anni, è partito contemporaneamente nei tre atenei coinvolti.

A Salerno hanno partecipato Francesco Del Pizzo, direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna e presidente e coordinatore scientifico del Tyrrhenian Lab, e il rettore dell’Università, Virgilio D’Antonio.

Un investimento per il futuro della rete elettrica

“Il Tyrrhenian Lab non è solo un progetto formativo: è un investimento concreto nel futuro del nostro Paese. Con la quarta edizione del Master rinnoviamo il nostro impegno a formare nuove generazioni di professionisti capaci di gestire la trasformazione energetica e digitale del sistema elettrico italiano”, ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna.

“Le centinaia di candidature confermano il grande interesse verso questa iniziativa. Vogliamo offrire ai giovani laureati un’opportunità di crescita professionale e la possibilità di contribuire attivamente allo sviluppo dei territori. La transizione energetica è una sfida che si vince insieme, con competenza e impegno. Il Tyrrhenian Lab dimostra come Terna intenda essere protagonista di questo cambiamento”, ha concluso l’ad di Terna.

L’Università di Salerno e il ruolo del Mezzogiorno

“Questo Master nasce dall’attenzione che il nostro Ateneo pone ai temi dell’alta formazione e delle partnership con stakeholder significativi per il Paese”, ha dichiarato il Rettore Virgilio D’Antonio. “Il percorso è condiviso anche con altri due atenei del Sud Italia, evidenziando il ruolo del Mezzogiorno nella transizione energetica e digitale. Per i nostri studenti rappresenta un’opportunità di lavorare nella propria regione e offrire un contributo di innovazione, guidati da professionisti del settore”.

Formazione di eccellenza e collegamento sottomarino

Il Tyrrhenian Lab conferma la propria vocazione di centro di eccellenza per lo sviluppo di competenze avanzate legate alla digitalizzazione e alla transizione energetica. Il progetto è collegato al Tyrrhenian Link, il collegamento elettrico sottomarino di circa 970 chilometri tra Campania, Sicilia e Sardegna, che incrementerà la capacità di trasporto di energia e migliorerà sicurezza, adeguatezza e flessibilità della rete elettrica nazionale.

Crescita delle candidature e opportunità professionali

Il Master, articolato in 11 moduli più un project work finale per un totale di 60 crediti formativi, ha registrato un crescente interesse: dalle 170 candidature della prima edizione alle circa 400 dell’attuale. Al termine del percorso, i partecipanti selezionati saranno assunti da Terna nelle tre regioni coinvolte, contribuendo a contrastare l’abbandono del territorio per motivi professionali.

Il profilo dei candidati evidenzia una prevalenza di giovani under 30 provenienti da percorsi Stem, in particolare ingegneria energetica e nucleare, elettrica, meccanica e gestionale, con un aumento del 27% delle candidature femminili rispetto alla scorsa edizione. Le tre edizioni precedenti hanno portato all’assunzione di oltre 50 studenti, e la proroga consentirà di raggiungere circa 90 assunzioni entro il 2027.