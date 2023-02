Terna, elettrodotto a Napoli da 12 mln: pubblicato il bando

Dopo l’avvio, da parte del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’iter autorizzativo di un nuovo elettrodotto a Napoli, Terna, la societa’ che gestisce la rete elettrica nazionale, pubblica l’avviso con le particelle delle aree potenzialmente interessate dall’opera. Il progetto, per il quale l’azienda guidata da Stefano Donnarumma investira’ circa 12 milioni di euro, prevede la realizzazione di una linea elettrica in cavo interrato a 220 kV di circa 5 km che colleghera’ la Cabina Primaria “Doganella” alla Cabina Primaria “Poggioreale”, entrambe ricadenti nel territorio del capoluogo campano. Grazie all’opera, che consentira’ di aumentare la magliatura della rete elettrica dell’area e di incrementare la sicurezza del sistema di trasmissione, sara’ possibile migliorare la distribuzione dei flussi di potenza nella zona est della citta’.

L’elettrodotto coinvolgera’ la quarta e la sesta municipalita’ di Napoli e attraversera’ l’area della zona industriale di Poggioreale, percorrendo principalmente la viabilita’ esistente. Il collegamento sara’ realizzato con cavi di ultima generazione con isolamento in XLPE, tecnologia particolarmente affidabile e sostenibile. Una volta ottenuto il decreto autorizzativo da parte del Mase, nei successivi 36 mesi e’ prevista l’entrata in esercizio dell’elettrodotto. L’intervento rientra nel piano di riassetto, attualmente in corso, della rete elettrica dell’area metropolitana di Napoli. Come previsto dall’Accordo di Collaborazione sottoscritto nel 2020 da Terna e Comune di Napoli, l’attuazione di tale piano, coordinata dal Tavolo Tecnico Permanente presieduto dallo stesso Comune, rendera’ piu’ efficiente e sostenibile il servizio di trasmissione dell’energia attraverso l’ammodernamento dei collegamenti in cavo esistenti. Sara’ possibile prendere visione della documentazione progettuale al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Campania e il Comune di Napoli e presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, eventuali osservazioni scritte allo stesso ministero e, per conoscenza, a Terna.