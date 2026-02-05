Terna, in servizio 40 nuovi operatori per i lavori sotto tensione

‘Stuntmen’ dell’energia per la sicurezza e l’efficenza della Rete

Roma, 5 feb. (askanews) – Non sono dei tecnici qualunque. Svolgono compiti complessi e delicati, su cavi elettrici anche a 40-60 metri di altezza e per i quali è richiesto un numero di competenze specifiche che li rende unici in Italia. Sono gli operatori che lavorano per Terna, la società che gestisce la rete in alta tensione, in condizioni molto particolari. Oggi la società ha celebrato l’ingresso in servizio di 40 nuovi tecnici in grado di operare su impianti in alta e altissima tensione in servizio, cioè su elettrodotti che continuano a trasmettere energia elettrica, mantenendo gli impianti in funzione. Una competenza strategica per una società come Terna.Il gestore della rete di trasmissione nazionale è infatti il solo autorizzato a livello ministeriale a eseguire lavori sotto tensione.L’entrata in servizio di questi veri e propri stuntmen è avvenuta in concomitanza con il Celebration day dei lavori sotto tensione che cade a 40 anni dal primo intervento, realizzato nel giugno del 1986.Con l’ingresso in servizio dei nuovi 40 tecnici, il numero totale sale, per la prima volta, oltre i 200, realizzando un vero e proprio record per Terna in questo esclusivo settore di eccellenza che ha il suo centro di formazione a Viverone, in provincia di Biella. Il lavoro svolto dai tecnici richiede infatti un percorso di formazione ad hoc: questo consente loro di muoversi con agilità e in sicurezza anche a 60 metri da terra, l’equivalente di un grattacielo di 20 piani.Nel centro di Viverone l’addestramento avviene su un’infrastruttura che simula gli interventi che i futuri operatori eseguiranno concretamente lavorando in squadra.I 40 tecnici specializzati provengono dalla quasi totalità del territorio nazionale, incrementando il numero di operatori specializzati presenti in tutte le regioni italiane, e facendo diminuire anche l’età media degli stessi (in genere compresa tra i 25 e i 35 anni).È una tecnica che Terna adotta da anni per garantire la sicurezza e la massima efficienza della rete elettrica. Grazie a metodologie avanzate, alla formazione professionale di eccellenza dedicata alle sue risorse e all’utilizzo di attrezzature e strumenti ad hoc, Terna realizza una media di 1.800 interventi l’anno, con picchi anche di 3.000, su oltre 75 mila km di rete, portando un beneficio economico annuale per il sistema Paese stimato tra i 60 e i 90 milioni di euro.