Terna Innovation Zone Adriatico, un nuovo polo di innovazione

Lanciato ad Ascoli Piceno: innovazione e transizione energetica

Milano, 24 giu. (askanews) – Terna ha annunciato il lancio del Terna Innovation Zone Adriatico, il nuovo polo di innovazione che il gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia ha deciso di aprire nelle Marche, con l’obiettivo di contribuire alla trasformazione della Regione e dell’area adriatica in un centro di eccellenza per sviluppare l’innovazione tecnologica a favore della transizione energetica e per valorizzare l’ecosistema imprenditoriale innovativo adriatico.”Si tratta – ha spiegato Francesco Salerni, direttore Strategia, Digitale e Sostenibilità di Terna – di un centro di sviluppo organizzato su due principi, l’Innovation Hub che intende supportare e promuovere piccole e medie imprese del territorio e start-up locali nello sviluppo e nella industrializzazione di soluzioni per il mercato elettrico. L’Innovation Lab sarà invece un centro di sperimentazione di soluzioni in alta tensione a corrente continua che intende collaborare anche con il tessuto regionale dell’università delle Marche oltre che con giovani professionisti del territorio”.Il nuovo Terna Innovation Zone Adriatico avrà sede ad Ascoli Piceno e sarà dedicato alla ricerca, alla sperimentazione e alla collaborazione tra startup, PMI innovative, università e istituzioni, con l’obiettivo di favorire la crescita imprenditoriale del territorio in maniera inclusiva e sostenibile. L’iniziativa si propone di generare valore condiviso e opportunità per le comunità locali, secondo un modello di “economia dei distretti” che favorisca l’accesso diffuso a capitale e a competenze locali. “Ascoli Piceno – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – è una città che sta crescendo molto dal punto di vista artistico, culturale e turistico con la scelta di Tern di portare ad Ascoli primo Innovation Zone in Italia sostiene il progetto del territorio Piceno per portare opportunità di lavoro attraverso l’innovazione, attraverso il progresso tecnologico e soprattutto la possibilità di investire sul capital umano che può rappresentare la crescita economica delle aree interne e combattere il spopolamento”.Il Terna Innovation Zone intende promuovere, inoltre, soluzioni tecnologiche innovative per la transizione energetica e per la sostenibilità delle infrastrutture elettriche. Obiettivi che intende raggiungere anche attraverso le due iniziative “OpenHUB” e “OpenLAB”. Il progetto si inserisce nell’ambito del programma dei Terna Innovation Zone, avviato dal gruppo nel 2024, per rafforzare la collaborazione fra Terna e gli ecosistemi nazionali e internazionali dell’innovazione. Quello nelle Marche èl primo in Italia dopo i due lanciati a San Francisco e a Tunisi.