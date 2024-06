Terna, l’a.d. rivela il progetto per allestire un Hub energetico in Italia

“Uno dei progetti fondamentali che consolideranno il ruolo dell’Italia come Hub energetico nel Mediterraneo è Elmed, il collegamento in corrente continua tra Italia e Nord Africa, che Terna realizzerà insieme a STEG,” dichiara Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna, intervenendo a Selinunte durante il quarto Workshop dei Presidenti Medreg (Associazione dell’Energia del Mediterraneo).

“Il progetto Elmed migliorerà significativamente l’efficienza dello scambio energetico tra le reti europee e africane, favorendo l’integrazione delle energie rinnovabili e rafforzando la sicurezza dell’approvvigionamento energetico per l’Italia.”

Di Foggia ha poi evidenziato la collaborazione con il partner tunisino: “Con STEG, stiamo costruendo una partnership strategica e paritaria focalizzata su energia e innovazione, in linea con le ambizioni del Piano Mattei per l’Africa. Oltre a sviluppare infrastrutture, puntiamo a potenziare le competenze distintive supportando le realtà tunisine nell’innovazione tecnologica. Sono quindi lieta di annunciare che, dopo l’estate, entrerà in funzione la ‘Terna Innovation Zone’, un’iniziativa dedicata alla formazione e all’attrazione di talenti per favorire la crescita occupazionale in Tunisia. Questa iniziativa sosterrà startup e l’industria energetica locale.”

Di Foggia ha poi aggiunto: “Questo è solo un esempio della nostra visione, che è alla base del Piano Industriale 2024-2028 di Terna, che prevede oltre 16,5 miliardi di euro di investimenti. Stiamo lavorando per una Twin Transition, energetica e digitale, che avrà impatti positivi su tutti gli stakeholder e sull’ambiente. Nei prossimi cinque anni, investiremo circa 2 miliardi di euro in digitalizzazione. L’innovazione sarà un elemento strategico fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello nazionale e internazionale.”