Terna, lavori per 2 miliardi in Campania: ecco le opere completate, i cantieri in corso e quelli di prossima apertura

La Campania è tra le regioni in cui Terna, la società guidata da Giuseppina Di Foggia, sta concentrando i maggiori interventi per l’ammodernamento della rete elettrica, con un investimento di circa 2 miliardi di euro destinato a rafforzarne la stabilità, la sicurezza e l’efficienza.

In regione sono attivi 21 cantieri. Tra le infrastrutture in fase di realizzazione, il Tyrrhenian Link, l’elettrodotto sottomarino che unirà Sardegna, Sicilia e Campania. L’opera è cruciale per il sistema elettrico italiano e per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Il Tyrrhenian Link comprende due tratte: la tratta Est, lunga circa 490 km, collega Sicilia e Campania da Fiumetorto (PA) a Torre Tuscia Magazzeno (SA), mentre la tratta Ovest, lunga circa 480 km, unisce Sicilia e Sardegna fino a Terra Mala. La posa del primo tratto del ramo Est è stata completata in poco più di due mesi, nel maggio di quest’anno; è inoltre in corso la posa della seconda tratta del ramo Est a partire dall’approdo di Battipaglia (SA).

In Campania proseguono anche le opere civili nel sito destinato a ospitare la stazione di conversione di Eboli, che sarà collegata all’approdo di Torre Tuscia Magazzeno tramite un cavo terrestre di circa 15 km.

Terna è impegnata anche nel potenziamento della rete elettrica nella Penisola sorrentina. L’interconnessione Sorrento – Vico Equense – Agerola – Lettere, attualmente in fase di realizzazione, prevede 23 km di nuove linee elettriche aeree e di 12 km di cavi interrati.

Una volta completato il nuovo elettrodotto, sarà possibile demolire oltre 160 sostegni e circa 60 km di linee esistenti, con significativi benefici in termini paesaggistici. L’opera collegherà la nuova Stazione Elettrica di Sorrento alle esistenti cabine primarie di Vico Equense, Agerola e Lettere. Oltre a questi Comuni, saranno coinvolti dalla linea anche Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Pimonte, Gragnano, Casola di Napoli, Sant’Antonio Abate e Castellammare di Stabia, sempre in provincia di Napoli, e Positano, in provincia di Salerno.

Sono inoltre in corso i cantieri per il collegamento in cavo interrato a 150 kV tra la cabina primaria “Saint Gobain” e la stazione elettrica “Santa Sofia”, in provincia di Caserta. L’intervento, che coinvolge i comuni di Caserta e Maddaloni, è necessario per far fronte all’aumento dei carichi di energia previsti nell’area e, una volta completato, contribuirà a rafforzare la magliatura della rete elettrica, migliorandone affidabilità e resilienza.

Proseguono, infine, i lavori di ammodernamento dell’elettrodotto a 220 kV tra la Stazione Elettrica di Frattamaggiore e la Cabina Primaria di Sant’Antimo, entrambi in provincia di Napoli. L’intervento rientra nel programma di razionalizzazione e potenziamento della rete elettrica napoletana previsto dal Piano di Sviluppo di Terna, che interesserà anche l’elettrodotto a 220 kV “Patria – Sant’Antimo”. In particolare, è prevista la realizzazione di una nuova linea in cavo interrato di circa 8 km, che consentirà la successiva demolizione di oltre 6 km di linee aeree e di 18 sostegni, con un recupero complessivo di circa 21 ettari di territorio. Il progetto coinvolgerà i comuni di Napoli, Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Melito di Napoli e Sant’Antimo.

Sul fronte autorizzativo, nel 2025 Terna ha ottenuto il via libera dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la realizzazione di un nuovo cavo interrato a 220 kV, lungo circa 5 km, che collegherà alla rete elettrica nazionale le cabine primarie “Doganella” e “Poggioreale”, entrambe di proprietà del distributore locale. Il progetto consentirà di potenziare la magliatura della rete e di incrementare la sicurezza del sistema di trasmissione, migliorando la distribuzione dei flussi di potenza nella zona orientale della città. L’intervento rientra nel piano di riassetto della rete elettrica dell’area metropolitana di Napoli e, in attuazione dell’Accordo di Collaborazione sottoscritto nel 2020 tra Terna e il Comune di Napoli e coordinato dal Tavolo Tecnico Permanente presieduto dall’amministrazione comunale, contribuirà a rendere più efficiente e sostenibile il servizio di trasmissione attraverso l’ammodernamento dei collegamenti in cavo esistenti.

Terna gestisce in Campania circa 4.000 km di linee in alta e altissima tensione e 67 stazioni elettriche.