Terna, nuovi elettrodotti interrati per l’area industriale di Nola: investimento da 50 mln

“A seguito dell’avvio, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’iter autorizzativo per il progetto di connessione della cabina primaria “Asi Nola” alla rete di trasmissione nazionale, Terna pubblica l’avviso con le particelle catastali delle aree potenzialmente interessate dall’intervento in provincia di Napoli”. Lo comunica la società guidata da Giuseppina Di Foggia precisando l’opera per la quale saranno investiti “complessivamente circa 50 milioni di euro, prevede la realizzazione di due nuovi elettrodotti per una lunghezza di 15 km, che interesseranno i territori dei comuni di Nola, Marigliano e Brusciano”.

Nel dettaglio, il progetto consiste nella realizzazione di una linea elettrica interrata di 11 km tra la cabina primaria di Brusciano e quella “Asi Nola”. È inoltre previsto un secondo collegamento in cavo, lungo 4 km, tra la cabina primaria “Asi Nola” a quella di Nola, entrambe di proprietà del distributore locale.

L’intervento contribuirà al potenziamento della rete elettrica nell’area metropolitana di Napoli, incrementandone resilienza ed efficienza per rispondere al crescente fabbisogno energetico dell’area industriale di Nola.

I cittadini, e in particolare i proprietari delle particelle interessate, potranno consultare la documentazione progettuale presso gli uffici del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Campania e dei Comuni coinvolti. La documentazione sarà inoltre disponibile online tramite il link indicato nell’avviso pubblicato sugli albi pretori comunali e sul sito della Regione Campania. Eventuali osservazioni potranno essere trasmesse entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e per conoscenza a Terna.