Terna proclama i 5 vincitori del “Premio Driving Energy 2024”

Roma, 24 set. (askanews) – Sono Silvia Camporesi, Giovanni Sambo, Alessandra Book, Marco Filipazzi e Francesca Villani i vincitori del Premio “Driving Energy – Fotografia Contemporanea” promosso da Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, aperto a tutti i fotografi in Italia con lo scopo di promuovere e sviluppare i nuovi talenti del settore. Oltre 3.300 interpreti hanno partecipato all’edizione intitolata “La via dell’invisibile”. Leli Baldissera, con l’opera ‘Ocupaçao’, è risultata la più votata dalle persone di Terna.”Le vie dell’invisibile – ha detto Igor De Biasio, Presidente di Terna – era un tema affascinante per noi che come azienda, oltre ai collegamenti sottomarini che stiamo realizzando, ma anche ai collegamenti Italia-Tunisia e penso a tutti gli interramenti delle precedenti linee aeree – cerchiamo di essere sempre più invisibili ma nello stesso tempo di guidare questo Paese verso la transizione energetica. E’ quindi il tema perfetto per Terna”.Le 5 opere vincitrici, che si aggiudicano premi per complessivi 29.000 euro, e le 35 finaliste sono ora in mostra presso Palazzo Esposizioni Roma, in una rassegna a ingresso gratuito, fino a sabato 12 ottobre. I lavori fotografici sono stati valutati dal Curatore del Premio, Marco Delogu, e dalla Giuria presieduta da Lorenza Bravetta, Direttore del Museo Nazionale dell’Automobile. Anche per questa edizione il Comitato d’Onore, composto dai cinque vincitori dello scorso anno, ha avuto il compito di assegnare la Menzione Accademia.”C’è una forza nella rappresentazione – ha aggiunto Marco Delogu, curatore del Premio – sia del tema che nei linguaggi fotografici che ci rassicura tantissimo per andare avanti e continuare a consolidare il Premio Terna come il grande Premio della fotografia italiana”. La mostra ospita quest’anno, fuori concorso, un’opera inedita di Mimmo Jodice, grande fotografo che ha portato all’affermazione e al riconoscimento della fotografia in Italia ed all’estero.