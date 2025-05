Terna, gestore delle reti per la trasmissione dell’energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha chiuso la seduta del 30 aprile di Borsa a 8,768 euro/azione (più 1,06 per cento), aggiornando il massimo storico del titolo dalla quotazione del 23 giugno 2004. Il precedente record del titolo del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia (in foto) è di 8,678 euro alla chiusura di Borsa del 3 aprile.