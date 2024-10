Terra dei fuochi, a settembre 22 denuncia e 18 sequestri

Convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è tenuta oggi a Cimitile una riunione sulle iniziative di contrasto agli illeciti ambientali e per la prevenzione dei roghi di rifiuti in Terra dei fuochi, con un focus sui comuni nord occidentali dell’Area metropolitana di Napoli. Hanno partecipato il sindaco di Cimitile, Filomena Balletta, e gli altri 11 sindaci del comprensorio. Nel corso della riunione è stato illustrato il bilancio delle attività di contrasto. Nel corso dell’estate 2024 – è stato comunicato – è stata bloccata ogni recrudescenza del fenomeno, sviluppando anche un nuovo modello di cinturazione interforze, per limitare il raggio delle pratiche di illecito trasporto di rifiuti e le lavorazioni illegali per il recupero di materiali. Nel mese di settembre, l’attività dell’Esercito, in sinergia con le altre componenti impegnate nel contrasto al fenomeno, ha portato a 22 denunce, al sequestro di 18 attività e 40 veicoli, all’applicazione di oltre 61 sanzioni amministrative per un importo di oltre 900.000 euro. Sono inoltre stati effettuati ulteriori 4 giorni di azione. Positivo anche il bilancio dei servizi aggiuntivi delle Polizie locali finanziati dal Ministero dell’interno con risorse del Fondo Unico Giustizia. Un puntuale monitoraggio dei risultati è già stato avviato presso i rispettivi comandi, per verificare i risultati positivi riscontrati dai territori grazie alla rafforzata presenza degli operatori nelle aree periferiche e sui turni notturni e festivi. All’incontro hanno partecipato anche il vescovo di Acerra e presidente della Conferenza episcopale campana, Antonio Di Donna, il parroco della Chiesa S. Paolo Apostolo in Parco Verde a Caivano, Don Maurizio Patriciello, l’incaricato del Ministro dell’interno per gli incendi dolosi di rifiuti in Campania, Ciro Silvestro, il comandante del 2° Raggruppamento Campania dell’Esercito- Operazione Strade Sicure «Terra dei Fuochi», colonnello Leo Ferrante, il comandante della Polizia metropolitana, Lucia Rea, i rappresentanti delle Forze di Polizia e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, i rappresentanti dell’Arpac e delle Associazioni Isde – Medici per l’ambiente e Wwf. Presente anche il Vescovo emerito di Acerra, mons. Salvatore Giovanni Rinaldi. Il prefetto ha ringraziato i partecipanti all’incontro che fa seguito a quelli precedentemente svoltesi sulla tematica ad Acerra, Ottaviano, Nola, Caivano e Giugliano in Campania . (